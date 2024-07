TURVAKAAMERA VIDEO Viljandi linnavalitsus otsib Lääne tänava prügistajat

Eelmise nädala reedel lasid linnajuhid Paalalinna Maksimarketi taga seisvate pakendikonteinerite ümber paigaldada aia ning keerasid selle lukku. Põhjuseks oli asjaolu, et avalikke pakendi-, paberi- ja klaasikonteinereid ei tühjendata linna hinnangul piisavalt tihti ning elanikud panevad neisse ja nende ümber sobimatut kraami. Linnavalitsuse hinnangul sai viimaseks piisaks jaanijärgne päev, kui Linnahooldus pidi ligi neli tundi sobimatu prügiga reostatud konteinerite ümbrust koristama.

Rikutud sisuga konteinerite eest saab linn arve, sest pakenditeks nende sisu enam arvata ei saa ning kohalik jäätmevedaja peab konteinerid lülitama olmeprügi tühjendusgraafikusse. Lääne tänava konteinerid on turvakaamerate vaatevälja ja nüüd otsib linnavalitsus nende salvestistele jäänud prügistajat, et too asendustühjendamise arve tasuks.