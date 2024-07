Festival muudab kesklinna nädalavahetusel autovabaks

Viljandi [eel]arvamusfestival on Paide arvamusfestivali eelüritus, mis on ellu kutsutud, et hea arutelutava leviks üle kogu Eesti ning tuua inimesed kokku kohalikke küsimusi arutama.

Viljandi festivalil on kolm aruteluala: Viljandi linna, targa linna ja noorte ala. Korraldatud ideevõistlusele tuli 18 teemat, mille hulgas domineerisid noorte ning kestliku eluoluga seotud küsimused. Viljandi [eel]arvamusfestivali ja ühenduse Loov Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso sõnul on rõõmustav, et noortele mõeldud teemad moodustasid pakututest poole. "On ju tänavuse festivali fookuses just noored. Samas oli palju ajavaimust mõjutatud teemasid, näiteks vaimse tasakaalu hoidmine, suhted Ukraina põgenikega ning igas mõttes kestliku elu või ellujäämiskunstiga seotud küsimused investeerimisest kuumalainetega toimetulekuni," rääkis ta.