Viljandi kalleima kohatasuga hooldekodus kõlistati klaase

Kui ei teaks, kus Viiratsi hoolekandekeskus asub, tunduks see möödasõitjale tavaline kahekorruseline kortermaja, sest silte pole tee ääres kuskil. Keskuse omanik ja juht Merike Siht ei soovigi maja sildistada. "Kodudel pole ju samuti silti. Kes teab, see teab," lausus ta.

Mõnnaste teel asuv Viiratsi hoolekandekeskust on Merike Siht juhtinud 1994. aastast ning 2010. aastal ostis ta selle toonase Viiratsi valla käest endale ja sai ka omanikuks. Esmaspäeval tähistati 30. aasta möödumist päevast, mil hooldekodu on Sihti käe all töötanud ning pealelõunal käis sel puhul külas Viljandi linnavolikogu esimees Helmen Kütt.