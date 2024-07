Juubilar lubab juhiametis veel kaks aastat vastu pidada

Viljandimaa naisseltsi juht Lea Saareoks saab 3. juulil 80-aastaseks. Seltsi tegevuses on ta osalenud selle taasasutamisest alates, ligi kolmkümmend aastat esinaisena. Lisaks naisseltsile on ta tegev veel mitmes ühingus ning kuulub Eesti naisliidu juhatusse. Ta on töötanud mitmes valdkonnas ning seetõttu on tal lai silmaring ja ülevaade paljudest teemadest.