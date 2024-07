Kahanenud müügituluga Höövelliist teenis 2021. aastaga sarnase kasumi

Viljandimaa suurimate ettevõtete hulka kuuluva Eesti Höövelliistu müügitulu ulatus 2023. aastal 37,8 miljoni euroni, mis on 19,7 protsenti vähem kui 2022. aastal. Võrdluseks 2021. aasta, mil müügitulu oli 43,7 miljonit eurot. Eksport moodustas suure osa müügitulust, ulatudes 32,9 miljoni euroni.

Puhaskasum oli 5,3 miljonit eurot, mis on 10,8 protsenti vähem kui eelmisel aastal. See tulemus on peaaegu sama kui 2021. aastal, mil puhaskasum oli 5,2 miljonit eurot.