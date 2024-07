Südikas naistepunt võttis Mulgi vallas kätte ettevõtluse mudimise

"Praegu on meil 60 inimest. See oli meie endi jaoks ka üllatus, et juba esimese kahe päevaga 50 tükki kokku tuli," ütles Airika Lainoja, kes mõne nädala eest viisiku kolmandal kokkusaamisel oligi käinud välja mõtte ettevõtmine suuremaks ajada.