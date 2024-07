Esietenduse pooleli jätnud ja publiku lahkuma sundinud viga leiti üles

"Mehaanilise vea tõttu kadus laupäeval lavapuldi ja serverite vahel ühendus ning puldist ei saanud juhtida lavaseadmeid nagu stanged, pöördlava ja vajukid ehk kogu seda ilu, mida meie suur lava võimaldab," rääkis Tabor. "Vea väljaselgitamine võttis mõnevõrra aega ja ootamine venis pikaks. Niipea kui me olime öelnud, et kohtume järgmine kord, oli viga üles leitud ja lava valmis liikuma, aga aega oli vahepeal liiga palju kulunud ja lavastustervik oli lõhutud." Etendust sel õhtul edasi ei mängitud.

Tabor nentis, et laupäevane rike tuli väga ootamatult. "Kogu selle pika peaproovide aja ja vähemalt kolm nädalat kestnud läbimängude ajal ei ilmnenud mitte ühtegi viga," rääkis ta. "Rike oli infotehnoloogilist laadi ning muidugi mingit ohtu publikule ei tekitanud. Elame andurite ajastul ja iial ei või teada. See on arusaamatu, miks tehnika otsustas just sellisel hetkel, et ei, seekord mitte."