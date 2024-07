Jalgpalli ja sellest rääkimist on praegu söögi alla ja söögi peale. Ilmselt paljud sätivad oma toimetused kell 19 ja kell 22 algavate mängude järgi. Ja ega Euroopa meistrivõistluste ajal ole ju vahet, kas on esmaspäev või pühapäev – iga päev on justkui nädalavahetus. Välja arvatud päevad, kui mänge ei ole.