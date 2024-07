JUHTKIRI Uus juht samal rajal

Kuigi nädalavahetusel spekuleeriti nii- ja naapidi, ei tundu tõenäoline, et erakonna juhi ja peaministri vahetus suuremat sorti muudatusi kaasa tooks. Seni ei ole miski, mida Michal või tema erakonnakaaslased meedias avalikult välja on öelnud, sellele viidanud. Reformierakond on keskendunud riigi julgeolekule, majanduse ja eelarve kordasaamisele ning seejuures riigikaitse edendamisele. Sama on rääkinud Michal ning tõele au andes polegi tal ühtegi teist suunda võtta.

Seda enam, et tema selja taha koondumine on Reformierakonnast võrdlemisi riskantne samm. Michal on pidanud küll mitut ministriametit, aga üldusele on ta ilmselt enim meelde jäänud 2012. aasta nõndanimetatud Silvergate‘i skandaaliga. Siis väitis reformierakondlane Silver Meikar, et viis Reformierakonna toonase peasekretäri Kristen Michali palvel erakonnale enda nimel sularaha, mille tõi talle tollal erakonna kontoris töötanud Kalev Lillo ja mille päritolust tal aimugi polnud. Reformierakondlased eitasid süüdistusi ning prokuratuurgi ei leidnud süüdistustel alust olevat. Et aga kaitseminister Hanno Pevkuril pole seoses hiljutise laskemoonaskandaaliga praegu kuigivõrd poliitilist kapitali, mida lauale lüüa, jäädigi praeguse kliimaministri juurde.