Tulude ja kasumi kahanemisest hoolimata on Scandagra tugev ja areneb

2023. aastal ulatus Scandagra Eesti müügitulu 157,5 miljoni euroni, mida oli 13,6 protsenti vähem kui 2022. aastal. Ettevõtte puhaskasum vähenes 44,1 protsenti, jäädes 1,7 miljoni euro tasemele. Hoolimata sellest näitas kasvu 18 311 000 eurole jõudnud omakapital ehk selle osa hulk, mille ulatuses on ettevõttel rohkem varasid kui kohustusi. Omakapitali kasv oli 10,4 protsenti. Tugev omakapital näitab, et ettevõte on finantsiliselt stabiilne.