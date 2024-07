Soomaa luhal selgub vikatimees

Korraldaja Tõnis Korts ütles, et üritus propageerib vikatiga niitmist ja luhtade hooldamise tähtsust. «Tahan hoida vikatiga niitmist au sees, pakkuda selleks praktilist tegevust ja ka koolitusi,» lausus ta.



Kes soovib püüelda käesoleva aasta vikatimeheks, need on Kortsu sõnul oodatud 6. juulil kell 9 Sonni talu juurde, kus osalejatele loositakse välja niiduplatsid.



Korraldaja loodab, et niitja võtab kaasa oma vikati, aga kui see pole võimalik, saab selle eelneval kokkuleppel kohapeal. Nii sellest soovist kui oma plaanist võistlusel osaleda palub korraldaja teada anda telefonil 511 8673. Eelregistreerimine on vajalik, ühtlasi saab telefonitsi vastused muudele küsimustele.



Traditsiooniliselt saavad soovijad Sonni talu aidas vaadata Soomaa sõprade seltsi tellitud ja Imre Annuse vändatud filmi «Vikati elukaar» ning Soomaa kultuurilugu tutvustavat fotonäitust.



Vastates küsimusele, kas ja kuidas on Soomaa vikatimehe võistlus läbi aastate muutunud, nentis Korts, et vikatiga niitmine on ikka sama, mis see on olnud varasematel aegadel.



«Küll aga on hein igal aastal erineva kasvuga. Tänavu on hein Soomaal väga kõrge ja võimas, nii et niitjatel tuleb senisest enam vaeva näha,» rääkis Korts. «Osalisi on tavaliselt olnud 10–15, vahel ka paarikümne ringis. Võistlusplatsid on suhteliselt väikesel alal, aga ka seal on need väga erinevad, nii et vahel sõltub niitmise edukus loosiõnnest.»



Niitmise üle otsustavad kohtunikud. Peakohtunik on Sulev Viies, kes on Soomaa juurtega. Kiirus ei loe, põhiliselt arvestatakse kvaliteeti.



Kõige esimene Soomaa vikatimees oli 2008. aastal Maimu Kuill. Eelmisel aastal pälvis selle tiitli Tõnu Sild Lahemaalt. Korraldaja andmeil on niitmine popp nii noorte kui vanade hulgas, võitjate vanus on ulatunud mõnekümnest seitsmekümnendate eluaastateni.



Korts lisas, et varem Soomaa vikatimehe tiitli pälvinud mehed või naised tohivad alati ka järgmistel aastatel võistelda. Vahel on nad aga otsustanud osaleda niisama võistlusväliselt.