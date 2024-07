Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas kuu keskmiseks õhutemperatuuriks 17,2 kraadi, mis on 1,9 kraadi võrra rohkem, kui on aastakümnete jooksul normiks saanud. Nüüdseks on juuni pakkunud tavapärasest enam sooja seitse aastat järjest.