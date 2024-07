"Huvilisi on veidi rohkem kui eelmisel aastal ja see ongi lagi, mis me saame võtta," ütles Noorte Notafe korraldaja Eve Noormets. Etenduskunstide huvilisi ootab viis päeva töötubasid ja meistriklasse. Teemade ringi mahub idamaiseid õpetusi, mängulist kunsti, muusikat ja teatrit.

Seekordse laagri teema on tasakaal: tasakaal iseenda sees, kehas ja meie ümber. Õpetajate seas on Kauko Uusoksa Soomest ja Viljandist pärit DJ Hans Noormets. Väliskülalisteks on balletistuudio Holtz tantsijad, kes tegutsevad Saksamaal Viljandi sõpruslinnas Ahrensburgis. Noored toimetavad laagri ajal Eve Stuudios ja Lendava Lehma Teatristuudios. Töökeel on noortel inglise keel.