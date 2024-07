Kontorist maasikapõllule! Viljandi külje all tegutseb pereettevõte Muri Marila

Lepakingul koos mehe, laste ja mehe vanematega elav Kreete Roman meenutas, et kui üks pereliige neli aastat tagasi temalt küsis, kas ta tahaks maasikakasvatusega tegelda, ei pidanud ta pikalt mõtlema. "Ennast tuleb tegevuses hoida ja lastele eeskuju näidata, et neil tekiks austus raske töö vastu – moodsa aja "Tõde ja õigus". Ja kes siis ei sooviks lisatulu teenida?" rääkis ta. Pealegi aitab pereettevõte, mille juhtimise ta on suuresti enda kanda võtnud, täita unistust päris oma kodust. "Pere on kasvanud ja me ei mahu siia enam hästi ära."