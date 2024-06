Kärstna pargipäeva peeti kareda deutsia, lilleoksjoni ja kaseveiniga

"Meil on alati kavas oma inimeste kontsert, alati esineb üks külalisansambel. Ma ise teen pargis kaks ringkäiku ning on ka loeng," kõneles Kass. "Varem pole meil olnud laadaosa või õieti on see väike olnud, aga tänavu on kauplejaid hästi palju – selgus, et kuskil mujal täna laata ei peetagi."