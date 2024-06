Viltuse torniga kiriku käärkambri põranda alt tuli välja ootamatu leid

Karksi kiriku käärkambrit restaureerides leidsid osaühingu Maakivist töömehed põrandalaudise eemaldamisel ootamatult ahju pottkivi, mis on kaetud kuldse värviga. Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Monika Vestman ütles, et see, kus ahi asus ja miks pottkivi põranda alla pandi, on mõistatus.