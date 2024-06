Vabaduse platsi täitsid erilised sportautod

Porsche Eesti brändijuht Ingrid Pikver selgitas, et firma peab klassikuks neid mudeleid, mille tootmine on lõppenud rohkem kui kümme aastat tagasi. "Üle 70 protsendi kunagi toodetud Porschedest on siiamaani teel ja sõidavad," rääkis ta. "Originaalvaruosi on võimalik tarnida tehasest siiamaani. Meil on siin hästi palju entusiaste, kes hoolitsevad oma autode eest ise. Päris mitu masinat ongi sellised, mis on tükk tüki haaval üles ehitatud."