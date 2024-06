NÄDALA TABALUKK ... keerati Lääne tänaval kinni

Linnavalitsuse otsus konteineritele aiad ümber panna ning sissepääs tabalukuga sulgeda oli ootamatu, aga minu hinnangul tervitatav. Jah, võib minna ragistamiseks nii Pakendiringlusega, kellele konteinerid kuuluvad, kui ka riigiga, kes seadusega nõuab avalike konteinerite olemasolu. Kuni aga kõigil muudel rinnetel käsi laiutatakse, pidi linn midagi ette võtma. Ma ei tea, kuidas teiega lugu on, aga mina eelistan sõjakat allumatust lõputule passiivsele sussilohistamisele.

Oletan, et kavandatav uus jäätmeseadus, mis esialgsete plaanide kohaselt ka pakendikonteinerid eramajade juures kohustuslikuks muudaks, tõukubki osaliselt sellest, et avalikud pakendikonteinerid on olnud üsna kaheldava edukusega projekt.