NÄDALA AMETIKÕRGENDUS Kaja Kallase lahkumine lööb tiigivee mudaseks

Teisest küljest on valitsuse edasine saatus küsimärgi all, sest praegused koalitsioonierakonnad istuvad pärast Kallase lahkumist uuesti laua taha. See võib tuua mõnevõrra segadust ja võimuvõitlust, mida Eestile praegu kindlasti vaja ei ole. Reformierakonna mõnetine häda on ka see, et aastatega on Kaja Kallse isiklik bränd nii tugevaks ja värvikaks kujunenud, et peaaegu kõik teised oravad jäävad tema kõrval veidi kahvatuks.