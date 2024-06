Täna öösel selgus, et Euroopa Ülemkogu on nimetanud Eesti praeguse peaministri Kaja Kallase Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaadiks. Sakala uuris inimestelt, mida nad sellest arvavad ning kas nad teavad, mida kõnealune ametikoht tähendab. Olgu öeldud, et suur osa inimestest, kellele sai küsimus esitatud, keeldus vastamast, sest neid väidetavalt poliitika ei huvita või neil polnud selles seisukohta.