Viljandi laululava ümbruses käib kirikupäev ja valmistutakse laulupeoks

Kirikupäeva osaks on kontserdid, palvused, jumalateenistused ning laste- ja noorteüritused. Viljandi laululava ümbruses on kirikuturg ning misjonitelk ehk Oaas, kus võib tutvuda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku töövaldkondadega, saada osa kuulutustööst ja nautida muusikat. Samuti on eraldi ala lastele ja noortele.