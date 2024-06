JOOSEP PILLIROOG Uue direktori huvid ulatuvad muusikast mehhaanikani

Kool on talle tuttav, sest möödunud õppeaastal võttis senine direktor Karl Kirt ta kooli tehnoloogiaõpetust andma. "Minu silmis on ta õpetajana väga hea ja suutnud tehnoloogiavaldkonnas tuua meie kooli uut hingamist," ütleb Kirt. "Ja et ta on muusikataustaga, asub ta lisaks gümnaasiumile juhtima muusika- ja kunstikooli."

Sellega, et just Pilliroog sai möödunud aastal valitud tehnoloogiaõpetust andma, on Kirt väga rahul. "Ta on innovaatiline ja suudab seda kooli edasi viia ja ma arvan, et Tarvastul on vedanud, et just tema valiti."