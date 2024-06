Kannatuse kaotanud linnajuhid keerasid Lääne tänava pakendikonteinerid lukku

Linnapea Johan-Kristjan Konovalov tunnistas, et tal pole veel selget arusaama, kas linn üldse tohib konteinereid, mis talle ei kuulu, lukku panna ning takistada pakendite korjamist. Samas lausus ta, et linn lihtsalt ei saa enam käed rüpes pealt vaadata, kuidas tootjavastutusorganisatsioonid kõiki tema palveid ning arvukaid kirju eiravad, linnakodanikud konteinereid reostavad ning linnaeelarvest makstakse kogu aeg asendustühjendamiste arveid ja raisatakse Linnahoolduse raha. Lukkukeeramisega loodetakse konteinerite omanike tähelepanu asjale juhtida ning lõpuks mingi lahenduseni jõuda.

Maksimarketi taga Lääne tänaval paiknevad konteinerid kuuluvad Eesti Pakendiringlusele ning neid tühjendab Eesti Keskkonnateenused. Et suhtlus Pakendiringlusega ei ole pikalt tulemusi andnud, siis sai pärast jaanipühi avanenud vaatepilti vaadates raekojas kannatus lihtsalt otsa ning otsustati astuda resoluutne samm. Vastused, mille linn on seni saanud, on linnapea kinnitusel olnud üldsõnalised ja umbmäärased ning mingit lootust ei paista.