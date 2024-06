Politseile on teada, et nii autole kui jalakäijale, 53-aastasele naisele, põles fooris roheline tuli ning auto asus sooritama vasakpööret. Manöövrit tehes kokkupõrge juhtuski. Pärast õnnetust tuli juht autost välja, kontrollis naise seisundit ja pakkus talle abi, naine kinnitas, et temaga on kõik korras ja abi ta ei vaja. Seejärel lahkusid mõlemad sündmuskohalt. Hiljem tundis naine jalas valu ja pöördus tervisekontrolliks haiglasse. Politsei kinnitusel ta raskelt viga ei saanud.