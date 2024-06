"Selleaastane vastuvõtt on väga rõõmustav," ütles kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach. "Kõikidele erialadele on konkurss ning avaldusi on meeldivalt palju. Eriti rõõmustav on magistriõppe avalduste arv, toon välja kultuuripärandi loovrakenduste ja uue loovprojektide juhtimise õppekava. Ka õpetajakoolituse magistriõpe on endiselt väga populaarne."