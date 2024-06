Süsti abil hamba kasvatamine pole ulme

«Tegemist pole libauudisega,» nentis ta. «Jaapanis on ravimi loomkatsed juba tehtud ning selle kohta on 2021. aastal avaldatud ka üks teadustöö. Siiski on tegemist alles väga algusjärgus projektiga, seega ennustada, kas ja millal see ravim saab laiemale üldsusele kättesaadavaks, pole võimalik.»