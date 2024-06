Linn tutvustab Reinu tee eskiisi

Uuendamisele minev Reinu tee lõik Riia maanteest Vaksali tänavani on oluline liikumiskoridor Männimäe ja kesklinna vahel, mida kasutavad väga suurel määral jalakäijad ja ratturid. Samuti on lõik oluline selle ääres paikevatele elamutele ja asutustele. Seetõttu tahab linnavalitsus tänava ümber kujundada nii, et sel oleks ohutu ja mugav liigelda eelkõige jalakäijatel ja ratturitel, aga et seda oleks võimalik mõlemas suunas läbida ka autoga. Selleks on planeeritud kiirust piirata maksimaalselt 30 kilomeetrini tunnis ning selle jõustumiseks on tänavale planeeritud ebatasane teekate ja tõstetud ülekäigurajad.