Eesti Pank kinnitas Lilli Suburgi hõbemündi kujunduse

Lilli Suburgi meenemünt on esimene silmapaistvatele naistele pühendatud sarja münt, mida Eesti Pank hakkab välja andma 2025. aastast. Uue sarja idee on tõsta esile naisi, kellel on olnud suur mõju Eesti ühiskonna arengule. Suburg oli üks esimesi, kes naiste õiguste eest avalikult kõneles ja tegutses.