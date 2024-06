GALERII Suurem osa malevlaste korjatud tulimagusatest maasikatest rändab üle lahe

Magus lõhn tervitas ajakirjanikke neljapäeva ennelõunal Suislepa lähedal põllul, mis oli nii pikk, et silm sellel punavate puhmarivide lõppu hästi ei seletanud. Osa Viljandi valla noormalevlasi oli seal ametis maasikakorjamisega. Ja olgugi et lõhn oli ahvatlev, kinnitasid asjaosalised, et saak kohe sealsamas põske ei lähe. Läheb hoopis kastidesse, mis sõidavad Soome Porvoosse.