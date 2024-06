Poolsada Mõisaküla kooli endist töötajat meenutas olnut pika laua taga

Veel selle suve direktoriametit pidava Pirje Usina kutsel olid keskpäevaks koolimaja fuajeesse pika laua taha kogunenud poolsada inimest, kes kõik olid omal ajal seal töötanud. Vanim neist, 50 aastat reaalaineid õpetanud ja kolmel aastal kooli ka juhtinud Helga Sams meenutas, et kui ta 1950. aastatel Mõisakülla tuli, sinna ka jäi.

"Jäingi siia sohu kinni jalgupidi. Ümberringi on kõik ju soo," märkis ta. Tema andis ametikoha järgmisele 1976. aastal, kui praegune direktor Pirje Usin seal esimest klassi alustas. "Ilus valge särk oli märg ja kuivas nööri peal. Samal ajal oli aktus kohe algamas," meenutas Usin oma esimest koolipäeva. Ema oli arvanud, et aktus on hilisemal kellajal, ja nii tuligi üldse mitte nii pidulik sinakasroheline vormipluus selga tõmmata ning koolimajja kiirustada.