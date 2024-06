Viljandi 50-eurose laagritoetuse küsijate hulk kasvab igal suvel

Kui Viljandi linn 2021. aasta suvel kuni 50-eurost laagris käivate laste toetust maksma hakkas, ei kulunud selleks toona ettenähtud 10 000 eurot ka sügiseks ära. Aastatega üha menukamaks muutunud fond on tänavu kasvanud 20 000 euro suuruseks ja 13 000 eurot sellest oli jagatud juba jaaniks. Ka kahel varasemal aastal on tempo olnud enam-vähem samasugune ja toetusraha pole suve teisel poolel küsijatele jätkunud.

Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti spetsialisti Vilja Volmer-Martinsoni sõnul on varasemate aastate põhjal võimalik prognoosida, et raha lõpeb augustis ning kõigile soovijaile seda ei jätku. Ta rõhutas, et avalduse esitamisega ei pea lapsevanem ootama seni, kuni laager on lõppenud ja arve tasutud, vaid selle saab teele saata kohe, kui laps on laagrisse kirja pandud.