Varaste saagiks lähevad kalli napsi kõrval või ja juust

"See ei ole saladus, et kauplustest varastatakse meil ikka väga palju asju," märkis Viljandi politseijaoskonna menetlusjuht Meelis Lill. "Pisivargused, mis kordudes muutuvad kriminaalkorras karistatavateks, on ilmselt seotud majanduslanguse ja muuga."

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela märkis, et vargad on aastatega spetsialiseerunud. Kui kümmekond aastat tagasi varastati enamasti enda tarbeks ja jäädi tavaliselt ka vahele, siis nüüd ei erine varas välimuselt mitte millegagi tavakliendist. "Ta "töötab" kiirelt ja kavalalt, kogub enne infot. Mitu gruppi töötab sünkroonis ja infovahetus on kiire. Isik, kes kauplustest varastab, ei pruugi olla toodete edasimüüja, see on suur turg."