Paalalinna avalike konteinerite ümbrus muutus taas prügimäeks

Linna keskkonnaspetsialist Marika Meos kinnitas, et probleem tekkis konteineritega seetõttu, et pakendiauto oli sunnitud need valede jäätmete tõttu tühjendamata jätma. Kui pakendi- või jäätmete liigiti kogumise konteinerisse on pandud olmeprügi või vale sorti jäätmeid, siis jäävad need tühjendamata. Kui need on tühjendatud, saab Linnahooldus konteinerite ümbruse ära koristada. Keskkonnateenuste auto jõudis linnavalitsuse teatel olmeprügiringiga konteineriteni teisipäeva õhtuks.