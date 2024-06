URMAS SUIK Omavalitsuste juhtimine peab muutuma professionaalsemaks

Kuuleme aeg-ajalt ikka, kuidas riik peab mõne omavalitsuse rahaasjade korraldamise üle võtma, sest too ei ole võimeline oma kohustusi täitma ja pankroti väljakuulutamine linnas või vallas on seaduse järgi võimatu. Hiljuti andis uus kodulinna linnapea teada, et ka Viljandil on selline oht tulevikus teoreetiliselt olemas.