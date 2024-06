JUHTKIRI Harjumuspärane rõvedus

Sellest on Sakala ammu kirjutanud, et avalikud pakendi- ja jäätmekonteinerid on tihti täis ja nende ümbrus lagastatud. Oma korrektselt sorditud jäätmete ja pakenditega konteinerite juurde jõudvad inimesed avastavad õige sageli, et toodut pole kuskile jätta. Küllap viivad mõned selle nõutult koju tagasi või otsivad tühjemaid konteinereid, paljud aga jätavad selle sinnasamma konteinerite kõrvale maha.