REPLIIK Õpetajaamet kui missioon

Olen näinud entusiastlikke noori, kes hindavad enda valitud otsust õppida õpetajaks. Kui olen rääkinud kursusekaaslastega, on mõnel olnud küll kartus suure töökoormuse ees, sest lapsed on nii erinevad ja vajavad aina individuaalsemat lähenemist, palgast on aga tavaliselt rääkinud teiste erialade noored. Nemad pärivad suuri silmi tehes, miks küll õppida midagi, mille eest palk on väike.