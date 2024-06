PILDID Tublimatest tublimad võtsid vastu aukirja

Viljandi gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Kevin Jürgen ütles, et selle tulemuseni jõuda ei olnud raske. "Et olin motiveeritud ja matemaatika on mu lemmikaine kogu aeg olnud, siis tegelikult ei olnud medalit saada raske. Sõbrad ja perekond olid hästi toetavad ja klassikaaslastega aitasime tihti üksteist hädast välja. Mind motiveeris headele tulemustele õppima ülikooli sissesaamine," rääkis Jürgen, kes õppis matemaatika-füüsika suunal.