Suvepuhkusele tormanud lapsed jätsid koolimajadesse sadu jalanõusid, rõivaid ja kotte

"Seda on tõesti väga palju," lausus Jakobsoni kooli haldusspetsialist Marek Torn ohates. Lausa sajad jalanõupaarid, paarkümmend spordirõivastega täidetud kotti, hulk mütse, kindad, uisud, kiivrid ... Kõik see kas ripub garderoobis või on laotatud seal toolidele ja laudadele, otsijaid satub sinna paraku haruharva.