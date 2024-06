Lapsevanemate eestvõttel ehitatakse koolikoridor suvega mänguruumiks

"Joonised on seina peal. Siiapoole," kutsus ehituse juhtimise enda peale võtnud Rando Ruusväli kitsast koridorist edasi avaramale alale tööplaaniga tutvuma. Tal endal käib koolis kolm last, aga nagu ta rõhutas, ei ole see ainult lapsevanemate töö, vaid oma õla on alla pannud teisedki, kelle seas on ettevõtjaid ja vilistlasi. "Tahaks küla elama panna, et kõik saaks tulla ja oma osa anda," selgitas ta.