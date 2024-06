Praeguse plaani kohaselt tulevast aastast jõustuvas mootorsõidukimaksu seaduses tehti mõningaid muudatusi, mis sobitavad seda uute autode müüjate sõnul paremini nii-öelda kliimamaksu sildi alla. Küll aga lisandus tõik, et registreerimismaksu tuleb tasuda ka juba Eesti liiklusregistris olevat sõidukit müües.

Uute autode müüjate sõnul on riigikogult heakskiidu saanud, kuid presidendi väljakuulutamata jäetud mootorsõidukimaksu seadus mõistlikum, kui oli mullune plaan. Siiski usuvad nad, et esiti ennustatud hüppelist müügi kasvu olukord kaasa ei too.