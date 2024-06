Viljandimaa üritused pühapäeval, 30. juunil

ÜRITUSED

SPORT

KINO

Centrumi konos kell 11, 13.55 ja 15.25 «Pahupidi 2», kell 11.40 «Garfield», kell 13.15 «Mina, supervaras 4», kell 16.10 «Kuninganna Catherine’i ohtlik mäng», kell 17.40 «Tule sõnumid», kell 18.45 «Blue Lock The Movie -Episode Nagi-», kell 19.25 «Kena vaikne kohake: Esimene päev», kell 20.55 «Girl You Know It’s True: Milli Vanilli lugu», kell 21.40 «Pahad poisid: sõida või sure». Tallinna tänav 22, Viljandi.