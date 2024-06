HELDI RUISO [eel]arvamusfestivaliga loome linnaruumi, kuhu tulla ja kus olla, ilma et peaks tarbima

Paide arvamusfestivali eellainetusena toimuv Viljandi [eel]arvamusfestival on oluline neile viljandlastele ja meie linna külalistele, kes soovivad elada linnas ja tulla linna, kus kestlikkus pole vaid sõnakõlks, vaid iseenesestmõistetav osa argipäevast. Festivali asukohast Tartu tänaval on kujunenud omamoodi sümbol, mis näitab, et Viljandis on võimalik elava tänava põhimõtted kogukondlikult koos toimetades kasutusele võtta.