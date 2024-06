JUHTKIRI Punane tuli automaksule

Mootorsõidukit, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud või kohandatud puudega inimeste transpordiks või puudega inimestele kasutamiseks, riigikogus vastuvõetud seaduse kohaselt ei maksustata ning sellise sõiduki eest ei pea maksma ka registreerimistasu. Kui puudega inimene saab aga sõidukit kasutada nii, et see ümberehitamist ei vaja, tuleb tal maksu maksta nagu kõigil teistel.