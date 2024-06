Omniva ootab ideid uute postmarkide tarvis

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi tõdes, et Eesti postmark on visiitkaart, millel on läbi aegade kujutatud Eesti kultuurile tähtsaid sümboleid, tähelepanuväärseid persoone ja tähtsündmusi. Nii saab jäädvustada ja muuta eriliseks olulise sündmuse tähistamise riigis ning ühiskonnas.