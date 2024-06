Julgeim prognoos pakub selleks nädalaks 31 kraadi

Keskkonnaagentuur annab oma veebilehel teada, et lähema nelja ööpäeva jooksul on oodata päikeselist ilma. Teisipäeval peaks õhutemperatuur kerkima mitmel pool Eestis 26 kraadini, kolmapäeval 28, neljapäeval 29 ja reedel 31 pügalani.

Norrakate ilmaportaal Yr teatab Viljandi kohta, et kõige palavam on kolmapäeval ja laupäeval, kuni 29 kraadi. Pühapäevast peaks piir ette tulema 24 kraadi juures. Esimest vihmasagarat lubavad norrakad järgmise nädala teisipäevaks.

Ameerika ilmamudelit kasutav veebileht Weather Online ennustab, et kõige soojem on Viljandi kandis kolmapäevast pühapäevani. Ka norrakate arvates on kõige kuumem reedel, kuni 31 kraadi. Teistel päevadel peaks maksimaalne õhutemperatuur jääma pügal või paar alla 30 piiri.