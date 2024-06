Milline oli jaanipäev Eestis nii pool tuhat aastat tagasi? Ühed usuvad, et see oli üks suur püha, vaikne ja maagiline imede aeg. Teised jällegi on veendunud, et see oli täis prassimist, kaklemist ja kõlvatusi, milleks aasta valgeim öö lahkesti võimalusi pakkus. Küllap on tõde kusagil vahepeal.