TRIIN LOIDE Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel

Kui tavaliselt on politsei teated ööpäeva jooksul juhtunust võrdlemisi lühikesed ning kohati naljakad, siis pärast pühi kaob tükiks ajaks igasugune naljatuju. Need on pikad, näiliselt lõppematud read selle kohta, et purjus mehed on läinud omavahel kaklema, peksnud naisi või juhuslikke kõrvalseisjad. Või siis on mõni joobes naine andnud oma mehele nuga või on läinud lõkke ääres kiskumiseks, nii et karvatutid lendava. Tihti näevad seda kõike pealt lapsed ning neid mälestusi ei kustuta enam miski muu kui surm. Kindlasti jääb sellest raske koorem, mis hakkab mõjutama kogu edasist elu.