PILDID Menuka pitsakohviku sulgemine ei olnudki reklaamitrikk

Mais andsid Viljandi peatänava ääres tegutsevad Amrita Cafe pidajad teada, et sulgevad enne jaanipäeva uksed. "Mõned kliendid on öelnud, et tegu on väga hea turundustrikiga, aga tegelikult see nii ei ole," ütles üks Amrita Cafe omanikest Kristi Lõhmus.