NÄDALA PLAAN Lapsed bussi ja kutseõppekeskusesse!

Nüüd olen olukorras, kus peaksin köögis ja vannitoas veidi vuukima, aga mul pole vähimatki aimu, kuidas seda teha. Iseõppimine on ka oskus, tõsi, ja Youtube on õpetlikke videoid täis. Ilmselt pean vana vuugi maha kaapima ... Ja siis uue asemele pressima ... Ja siis selle minema nühkima, sest kehvasti läks, ning uuesti üritama. Ja nii neli-viis korda.

Ma ei tea. Ma ei oska. Ma ei oska tapeeti panna, seinu värvida, lihtsamaid elektritöid teha, plaatida ega müüri laduda. Isegi kui kõrvale jätta see, et Viljandi valla ja kutseõppekeskuse sõlmitud leping aitab kutseharidust arusaadavamaks ja kutsuvamaks teha, siis praktiliste ja kasulike oskuste õpetamine on iseenesest juba hindamatu. Ma pole kordagi pidanud pärast põhikooli lõpetamist tihast tikkima, küll aga põrkan peaaegu iga päev omaenda puuduliku hariduse müüri vastu.