ALMAR KALAM Annab tõrviku edasi

"Põhjusi on mitu. Olen juba kolm aastat otsinud, et keegi hakkaks seda minu asemel tegema. Et nooremad võtaks selle üle. Tahan rohkem pühenduda oma tööle. See aeg ja ressurss, mille panen selle ürituse korraldusse aasta jooksul ... kui ma suunaksin selle oma ettevõttesse, siis see tulu oleks mulle ilmselt nelja-viiekordne," ütleb Kalam ja selgitab, et ega ta jaaniõhtut korraldades nii väga tulu peal väljas ole olnud, aga natuke tasu ju ikka tahaks. Veel rõhutab ta, et Mulgi valla ja Karksi kultuurikeskuse abi ja toetuseta seda jaanipidu ilmselt ei oleks.